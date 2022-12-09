Boğaziçi Üniversitesi akademik personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 5 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 23 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.



a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

b) Sosyal Ağ Analizi, Ajan Tabanlı Modelleme ve Benzetim alanlarının tamamında yayınları ve uzmanlığı olmak. Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az ikisi SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.

c) Öneri Sistemleri, Duygu Analizi, Sosyal Medya Veri Analizi, Pekiştirmeli Öğrenme alanlarının tamamında yayınları ve uzmanlığı olmak. Doktora derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak. SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde en az üç makale yayımlamış olmak.

d) Doçentliğini finans alanında almış olmak. Ağırlama sektöründe birleşme ve satın almalar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı konularında uzmanlığı olmak. Doçent unvanını aldıktan sonra en az ikisi SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.

e) Doktora derecesini ve doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizm işletmelerinde pazarlama ve finans konularında uzmanlığı olmak. Doktora sonrasında en az ikisi SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.

f) Optoelektronik ve fotonik alanlarında uzmanlaşmış olmak ve bu konularda SCIE tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.

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