Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama

Seçimden hemen sonra Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama yapıldı. Türkiye'nin göz bebeği Boğaziçi Üniversitesi'nde "oturmak ve ayakta dikilmek" artık yasak!

Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama

Diken’de yer alan haberde Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan “kayyum rektör” Naci İnci yönetimi okulda kadrolaşması ve bileşenler üzerindeki baskısını sürdürüyor. Akademisyenler her öğlen rektörlük binası önünde protestoları düzenlerken öğrenciler de eylemlerini devam ettiriyor.

Yönetimin okul çalışanlarına gönderdiği yazıda eylem yapanların adli ve idari işlemlere konu olacağı belirtildi. Yazıda izin almaksızın “basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma, dikilme” eylemlerinin “yasak ve suç” olduğu dile getirildi.

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BİLDİRİ DAĞITMA, ÇADIR KURMA, OTURMA VE DİKİLMEYE YASAK
Okul yönetiminin gönderdiği yazıda şu ifadeler yer alıyor: “İzin almaksızın basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma, dikilme ve sair eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu, üniversitemiz içerisinde güvenlik, esenlik, iç barış ve eğitim öğretim hayatının güvence altına alınması ile idari faaliyetlerin aksamaması adına; söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olacağını bilgilerinizi rica ederim.”

İktidara yakın medya ve grupların akademisyenlerin protestosunu “dikilme” olarak nitelendirirken söz konusu metinde de aynı ifade geçiyor. Basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi ‘eylemleri’ de öğrenciler düzenliyor. Akademisyenler de her öğlen basın açıklamalarını okuyor.

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GEÇEN SENE 70 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ayrıca, bu ay içerisinde Boğaziçi Üniversitesi’nde “LGBT Onur Yürüyüşü” gibi yürüyüşlerin yapılması bekleniyor. Geçen sene okul içerisinde düzenlenen “Onur Yürüyüşü”ne polis müdahale etmiş ve 70 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar şu an yargılanıyor.

Geçtiğimiz aylarda değiştirilen yurt yönetmeliğiyle de eylem yapan öğrencilerin yurtlardan atılması kolaylaştırılmıştı.

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