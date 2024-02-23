Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderir. Sara da faydalıdır. Sinirleri yatıştırır. İşte o ot

Ersoy Özdem
Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderir. Sara da faydalıdır. Sinirleri yatıştırır. İşte o ot
Boğmaca ve öksürükte şikayetleri gideren sara da faydalı olan sinirleri yatıştıran şakayık otu ortaya çıktı.

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor. Şakayık otu, boğmaca ve öksürüğe iyi gelen, sara hastalığına da yararlı olan, sinir sistemini sakinleştiren bir bitki olarak karşımıza çıkıyor.

Şakayık otu, ne tür bir bitkidir?

Çok yıllık, otsu veya ağaçsı bitkilerden oluşan bir cinstir ve düğünçiçeğigiller familyasına aittir.

Çeşitleri çoktur. Tıbbi olarak kullanılan şakayık, Mayıs-Haziran aylarında pembe ya da kırmızı renkte çiçek açan, 70 cm boyunda bir bitkidir. Yaprakları parçalıdır. Köklerinde; esansiyel yağ, nişasta, şeker, peanol ve peregrinin isimli bir alkoloid bulunur. Halk tıbbında kökleri kullanılır.

Neye iyi gelir?

Boğmaca ve öksürük gibi rahatsızlıkları azaltır. Sara hastalığına da faydalıdır. Sinir sistemini rahatlatır. Gut ve kasılma gibi durumlarda da etkilidir.

Sara Krizi (Epilepsi Nöbeti) Nasıl Olur?

Sara krizi (epilepsi), her zaman aynı şekilde görülmeyebilir, ancak bazı işaretlerle anlaşılabilir. Sara krizine neden olan bazı faktörler vardır. Mesela uzun süre aç kalmak, uyku eksikliği, çok yorulmak, doktorun önermediği şekilde ilaç değiştirmek ya da bırakmak, hormonlarda değişiklik olması sara krizine yol açabilir. Bazı hallerde sara krizi, bağımlılık yapan maddeleri bırakanların yaşadığı yoksunluk krizi ile karıştırılabilir.

Sara Krizi Nasıl Anlaşılır?

Hastada daha önce olmayan ve uyarıcı olan kokular almak, kaslarda kasılma gibi sara krizinin habercisi olan belirtiler görülebilir,

Bazı durumlarda hasta çığlık atar, aniden bilincini yitirerek düşer,

Kuvvetli ve yaygın kasılmalar olabilir, 10-20 saniye boyunca nefes alamayabilir,

Deride ve yüzde morluklar oluşabilir,

Sonra kısa ve genel kasılma, gürültülü soluk alış, fazla tükürük salgısı, idrar kaçırma olabilir,

Hasta dilini ısırmış, başını çarpmış, yaralanmış olabilir, kontrolsüz hareketler yapabilir,

En son aşamada hasta kendine gelir, şaşkındır, nerede olduğunu bilmez, uykusuzdur.

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