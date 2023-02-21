21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Japonya'da 11 yıl önce yaşanan Tohoku depremine ait görüntüler yeniden gündem oldu

Japonya'da 11 yıl önce yaşanan Tohoku depremine ait görüntüler yeniden gündem oldu

Son dönemlerde yaşadığımız depremlerin ardından, Japonya'da 11 yıl önce yaşanan depremin görüntüleri yeniden gündem oldu. Tohoku depremi 9,1 şiddetinde meydan geldi, 6 dakika sürdü.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:39
Takip Et

Japonya'da 11 yıl önce yaşanan Tohoku depremine ait görüntüler yeniden gündem oldu

Japonya'da 11 yıl önce yaşanan Tohoku depremine ait görüntüler yeniden gündem oldu
+
Aa
-

Görüntüler bir binanın 52. katından. İnsanların sakin tavırları ve görevlilerin insanları yönlendirmesi ilk göze çarpanlardan.

Türkiye’yi sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem felaketinin ardından bölgede yaşanan lar ve vefat sayısı düşünüldüğünde durumun ne kadar acı olduğu ve tedbirler alınmazsa İstanbul depreminde neler olacağı aşağı yukarı belli olmuş gibi.

TOHOKU DEPREMİNDE 18 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem denilince akla ilk önce Japonya gelir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da "ülke tarihinin en büyük depremi" olarak nitelendirilen bir deprem meydana geldi.

"Tohoku depremi ve tsunami olayı" olarak kayıtlara geçen afette 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

9,1 büyüklüğünde ölçülen depremin yarattığı tsunami sadece yarım saat sonra şehre ulaştı. Dalgaların boyu 40 metreyi bulurken Japonya'nın Pasifik kıyısının 2 bin kilometrelik kısmı tsunamiden etkilendi.

JAPONYA'NIN SON 20 YILIN TABLOSUNU AÇIKLADI

Japonya'nın son 20 yılındaki büyük deprem felaketlerinin bilançosunu paylaştı. 18 tane 7 ve 8,3 büyüklüğündeki depremlerde toplam ölü sayısının 56 olduğu tabloya dikkat çekildi.

SON DEPREMDE SADECE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen 7.4 büyüklüğünde Fukuşima merkezli depremde 4 kişi ölmüştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.