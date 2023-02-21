Japonya'da 11 yıl önce yaşanan Tohoku depremine ait görüntüler yeniden gündem oldu

Görüntüler bir binanın 52. katından. İnsanların sakin tavırları ve görevlilerin insanları yönlendirmesi ilk göze çarpanlardan.

Türkiye’yi sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem felaketinin ardından bölgede yaşanan lar ve vefat sayısı düşünüldüğünde durumun ne kadar acı olduğu ve tedbirler alınmazsa İstanbul depreminde neler olacağı aşağı yukarı belli olmuş gibi.

TOHOKU DEPREMİNDE 18 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem denilince akla ilk önce Japonya gelir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da "ülke tarihinin en büyük depremi" olarak nitelendirilen bir deprem meydana geldi.

"Tohoku depremi ve tsunami olayı" olarak kayıtlara geçen afette 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

9,1 büyüklüğünde ölçülen depremin yarattığı tsunami sadece yarım saat sonra şehre ulaştı. Dalgaların boyu 40 metreyi bulurken Japonya'nın Pasifik kıyısının 2 bin kilometrelik kısmı tsunamiden etkilendi.

JAPONYA'NIN SON 20 YILIN TABLOSUNU AÇIKLADI

Japonya'nın son 20 yılındaki büyük deprem felaketlerinin bilançosunu paylaştı. 18 tane 7 ve 8,3 büyüklüğündeki depremlerde toplam ölü sayısının 56 olduğu tabloya dikkat çekildi.

SON DEPREMDE SADECE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen 7.4 büyüklüğünde Fukuşima merkezli depremde 4 kişi ölmüştü.