﻿Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Mengen Belediyesi, şoför olmak üzere 2 geçici işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 3 aralık 2022
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu, E sınıfı ehliyeti bulunan. Müracaatlar mail yoluyla kabul edilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ
23.11.2022 - 03.12.2022
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