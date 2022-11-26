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Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak

Bolu Mengen Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:51
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Bolu Mengen Belediyesi geçici olarak şoför alacak

Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Mengen Belediyesi, şoför olmak üzere 2 geçici işçi alacak. 
İlan için son başvuru tarihi 3 aralık 2022 

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu, E sınıfı ehliyeti bulunan. Müracaatlar mail yoluyla kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ
23.11.2022 - 03.12.2022 

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