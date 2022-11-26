﻿Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Mengen Belediyesi, şoför olmak üzere 2 geçici işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 aralık 2022

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu, E sınıfı ehliyeti bulunan. Müracaatlar mail yoluyla kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

23.11.2022 - 03.12.2022