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Bolu’da minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’da seyir halinde olan tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:47
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Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Bülent B. idaresindeki 57 AAG 679 plakalı tır ile M.Ş. idaresindeki 14 AK 583 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü M.Ş. ve H.U. isimli şahıslar yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı anlatan tır şoförü Bülent B., "Kavşaktan geçerken tırın arka kısmından ses geldi ne olduğunu anlayamadım görmedim bile minibüs ben geçerken arka tekerleğime vurmuş kaza oldu” ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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