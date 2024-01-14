Bonucci maç sonrası neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bonucci maç sonrası neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci Gaziantep maçı sonrası takım arkadaşlarının ilginç bir sevinciyle karşılaştı.

Fenerbahçe’nin defans hattının yeni yıldızı Leonardo Bonucci, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından takımın ve taraftarların performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğine vurgu yapan Bonucci, “Taraftarlarımıza minnettarım. Bana gösterdikleri ilgi ve destek paha biçilemez. Takım olarak kazanılan üç puan bizim için hayatiydi. Maç boyunca sürekli taraftar desteğini hissettik.

Kazanma arzumuz çok yüksekti ve nihayetinde önemli bir golle galibiyeti elde ettik. Erken gol bulamadığımız zamanlarda maçlar zorlaşabilir, ancak taraftarlarımızın enerjisi bize güç verdi. Konya maçında tribündeydim ve atmosfer gerçekten büyüleyiciydi. Fenerbahçe taraftarları gerçekten inanılmaz!” diye konuştu.

“BİRÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ”

Fenerbahçe’nin büyük bir camia olduğunu ve takımdaki kaliteli oyuncular sayesinde birçok kupa kazanabileceklerini belirten Bonucci, “Bu büyük ve önemli camianın bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Eğer Kadıköy’deki oyunumuzu her maçta sergileyebilirsek, birçok kupa kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

“UMARIM DAHA FAZLA OYNARIM”

Son iki ayda fazla maç yapamadığını ancak kendini iyi hissettiğini ifade eden Bonucci, “Maç ritmini yakalamam gerekiyor. Bugün yeni bir başlangıçtı ve umarım daha fazla oynayarak takıma katkıda bulunabilirim” dedi.

Maç sonrası tribünleri selamlayan Fenerbahçeli futbolcular Bonucci'ye sürpriz bir hoş geldin kutlaması yaptı.

Sarı Lacivertliler yıldız futbolcuyu suyla ıslatarak sevinçlerini paylaştı.

whatsapp-image-2024-01-14-at-21-54-19.jpeg

İlgili Haberler
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'
Dzeko Fenerbahçe'nin penaltısını harcadı
Dzeko Fenerbahçe'nin penaltısını harcadı
Fenerbahçe yarı ofsayt sistemine yakalandı
Fenerbahçe yarı ofsayt sistemine yakalandı
Fenerbahçe'nin yıldızı da 3 puanı getiremedi
Fenerbahçe'nin yıldızı da 3 puanı getiremedi
Sumudica: Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi beni aradı
Sumudica: Fatih Terim Fenerbahçe maçı öncesi beni aradı
Son Haberler
Odasında yattığı yerden bütün ev halkını çağıran minik çocuğun videosu izleyenleri güldürdü Video
Odasında yattığı yerden bütün ev halkını çağıran minik çocuğun videosu izleyenleri güldürdü
Ayvacık açıklarında çok sayıda kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
Vatandaştan beyin yakan iddia: "Bu caminin minaresinde CHP'nin okları var! Burada namaz kılmam" Video
Vatandaştan beyin yakan iddia: "Bu caminin minaresinde CHP'nin okları var! Burada namaz kılmam"
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar Gündem
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar
Pavyoncu dayı eğlenirken hızını alamayıp direğe tırmandı Video
Pavyoncu dayı eğlenirken hızını alamayıp direğe tırmandı
İBB, AKP'nin otobüs kumpasını paylaşmıştı. Geçmiş tarihli videolardaki arızalı otobüsün plakası gündem oldu Video
İBB, AKP'nin otobüs kumpasını paylaşmıştı. Geçmiş tarihli videolardaki arızalı otobüsün plakası gündem oldu
Irak'ta şehit düşen askerin videosu yürekleri dağladı. 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın' Gündem
Irak'ta şehit düşen askerin videosu yürekleri dağladı. 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın'