Bonucci maç sonrası neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe’nin defans hattının yeni yıldızı Leonardo Bonucci, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından takımın ve taraftarların performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğine vurgu yapan Bonucci, “Taraftarlarımıza minnettarım. Bana gösterdikleri ilgi ve destek paha biçilemez. Takım olarak kazanılan üç puan bizim için hayatiydi. Maç boyunca sürekli taraftar desteğini hissettik.

Kazanma arzumuz çok yüksekti ve nihayetinde önemli bir golle galibiyeti elde ettik. Erken gol bulamadığımız zamanlarda maçlar zorlaşabilir, ancak taraftarlarımızın enerjisi bize güç verdi. Konya maçında tribündeydim ve atmosfer gerçekten büyüleyiciydi. Fenerbahçe taraftarları gerçekten inanılmaz!” diye konuştu.

“BİRÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ”

Fenerbahçe’nin büyük bir camia olduğunu ve takımdaki kaliteli oyuncular sayesinde birçok kupa kazanabileceklerini belirten Bonucci, “Bu büyük ve önemli camianın bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Eğer Kadıköy’deki oyunumuzu her maçta sergileyebilirsek, birçok kupa kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

“UMARIM DAHA FAZLA OYNARIM”

Son iki ayda fazla maç yapamadığını ancak kendini iyi hissettiğini ifade eden Bonucci, “Maç ritmini yakalamam gerekiyor. Bugün yeni bir başlangıçtı ve umarım daha fazla oynayarak takıma katkıda bulunabilirim” dedi.

Maç sonrası tribünleri selamlayan Fenerbahçeli futbolcular Bonucci'ye sürpriz bir hoş geldin kutlaması yaptı.

Sarı Lacivertliler yıldız futbolcuyu suyla ıslatarak sevinçlerini paylaştı.