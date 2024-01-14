'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandı'

Fenerbahçe’nin gol sonrası kutlamalarına dikkat çeken Sumudica, “Fenerbahçe’nin gol sevinci sanki Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış gibi. Bu kadar yatırım yapıp, geniş bir kadroya sahip olan bir takımın bizim karşımızda bu denli sevinmesi, bize olan inancımızı artırıyor,” diyerek Sarı Lacivertli takıma göndermede bulundu.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönetimine de değinen Sumudica, “Genelde hakemler hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak bugün, ikili mücadelelerde ve kritik kararlarda hakemin tüm avantajları Fenerbahçe lehine kullandığını gördük,” ifadelerini kullandı.