Fenerbahçe yarı ofsayt sistemine yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Fenerbahçe yarı ofsayt sistemine yakalandı
23. dakikada Szymanski ile golü bulan Fenerbahçe bu hafta uygulamaya başlanan ofsayt sistemine takıldı.

Fenerbahçe Gaziantep FK ile karşılaştığı maçın 23. dakikasında, Sebastian Szymanski ile golü buldu.

Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla Sarı Lacivertlileri gol sevinci kısa sürdü.

Dusan Tadic’in pasını alan Szymanski’nin golü, yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından da teyit edilen bir ofsayt pozisyonu nedeniyle geçersiz sayıldı.

Maçın bu kritik anında, Tadic’in kafasının bir kısmının ofsayt çizgisinin ötesinde olduğu tespit edildi ve böylece Fenerbahçe’nin gol sevinci, teknolojinin kesin kararıyla son buldu.

Oyun, bu kararın ardından kaldığı yerden devam etti.

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