Fenerbahçe istiyordu. İtalya bileti aldılar

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Fenerbahçe istiyordu. İtalya bileti aldılar
Fenerbahçe'de transferde gündemde olan Brezilyalı golcü oyuncu Matheus Saldanha için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan medyasından Tutto Mercato'nun haberine göre; Torino Kulübü, Fenerbahçe ve Sevilla'nın peşinde olduğu Saldanha'ya talip oldu.

"FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO VERECEK"
Haberde; Fenerbahçe'nin Saldanha'ya 6 milyon euro vermeye hazır olduğu ifade edilirken, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in de Saldanha'yı takımında istediği kaydedildi.
Ayrıca haberde; Torino'nun, kadrodan göndermeyi planladığı Pietro Pellegri'nin yerine Saldanha'yı düşündüğü belirtildi.

Pellegri'ye Genoa'nın talip olduğu biliniyor.

Bu sezon Partizan'da 18 lig maçına çıkan 24 yaşındaki Saldanha, bu maçlarda 14 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

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