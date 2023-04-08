8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dortmund yara sardı

Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund Union Berlin'i 2-1 yendi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:40
Takip Et

Borussia Dortmund Union Berlin'i mağlup etti

Dortmund yara sardı
+
Aa
-

Bundesliga 27. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Malen ve  Moukoko kaydetti.

Union Berlin'in tek golü Kevin Behrens'ten geldi.

Bayern Münih'e deplasmanda mağlup olan ve liderliği kaptıran Dortmund, bu galibiyetle moral buldu.

Union Berlin ise 4 maç sonra mağlup oldu.

Borussia Dortmun bu sonuçla 56 puana yükselerek 3. sıradaki Berlin ile puan farkını 5' çıkardı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
5
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.