Dortmund yara sardı

Bundesliga 27. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Malen ve Moukoko kaydetti.

Union Berlin'in tek golü Kevin Behrens'ten geldi.



Bayern Münih'e deplasmanda mağlup olan ve liderliği kaptıran Dortmund, bu galibiyetle moral buldu.

Union Berlin ise 4 maç sonra mağlup oldu.



Borussia Dortmun bu sonuçla 56 puana yükselerek 3. sıradaki Berlin ile puan farkını 5' çıkardı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.