Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne düşüşle başladı
İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 8.702,35 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 15,77 puan geriledi 8.702,35 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bugün hem bankacılık endeksi ve hem de holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran turizm olurken en çok kaybettiren ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,25 değer kaybıyla 8.718,11 puandan satıcılı bir seyirle tamamladı.

Küresel piyasalarda ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) 17 yılın ardından bir ilke imza attı negatif faiz dönemine son verdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi ise yoğun makroekonomik veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu göz önünde olacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verilerini takip edeceklerini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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