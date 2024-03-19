Gökhan Zan'ın deep fake dediği ses kayıtları gerçek mi? Sinan Oğan gibi 'plana' sadık mı kalacak!?

Türkiye İşçi Partisi’nin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken; Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü.

“OYUNLARA BOYUN EĞMEDİM”

Cumhuriyet’e konuşan Zan, “Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda. Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim” diye konuştu. Zan, “Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız” dedi.

SES KAYDINDA ARAPÇA VE TÜRKÇE KONUŞMA

Sözcü TV’nin yayınladığı ses kayıtlarında zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşuluyor.

Ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi AKP Hatay İl Binası’ndan Gökhan Zan’ı aradığı iddia ediliyor.

Zan’a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

“GÖKHAN ZAN KUMPASI İSPATLASIN”

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Bundan sonra Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Arkadaşlarımıza ‘Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeler kullanmış” ifadelerini kullandı.

“KAYITTAN BİR ŞEY ÇIKMAZ YUKARIDAN TEDBİRİMİ ALDIM”

Ses kaydı olayının odağındaki kilit isim Turgay Kocakaya KRT’ye konuştu. Turgay Kocakaya, Gökhan Zan’ın “Para bulamazsak çekileceğim, ailemin paraya ihtiyacı var. Aileme ev almam lazım bana ne Hatay’dan Hataylı’dan” dediğini iddia etti. Kocakaya, Gökhan Zan’ın yayınlanan ses kayıtlarına çok sinirlendiğini belirtti.

“Gökhan, ‘kayıttan bir şey çıkmaz, yukarıdan tedbirimi aldım’ dedi” şeklinde konuşan Kocakaya, TİP’teki herhangi bir yetkilinin yaşanan olaylardan haberi olmadığını da aktardı.

SES KAYDINA SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydına sosyal medya platformlarında da yorum yağdı. Kimileri Gökhan Zan’ın ifade ettiği gibi ses kaydını bir ‘deepfake’ eseri olarak değerlerdirdi, kimileri de konuşmanın gerçek olduğunu savundu.