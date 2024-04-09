Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 50,96 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.807,65'dan bayram öncesine giriş yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksi yükseliş kaydedilirken, sektör endeklerinde en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile kimya petrol plastik oldu. Ulaştırma ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,43'lük değer kazancıyla alıcılı bir seyir izledi ve günü 9.756,69 puandan kapadı.

Küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.