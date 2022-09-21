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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,74 puan azalarak 3.245,76 puandan kapandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:13
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.225,03, en yüksek 3.295,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 3.245,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,77, sanayi endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,34 puan ve yüzde 1,22 düşüşle 3.519,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, VakıfBank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.667,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.667,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 985 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2821 lira, satışta 18,3554 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2658 lira, satışta 18,3389 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,21'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9881, sterlin/dolar paritesi 1,1335, dolar/yen paritesi de 144,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,18 azalışla 88,95 dolardan işlem görüyor.

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