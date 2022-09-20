Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi

Son günlerde bankacılık hisseleri borsada yükseliş trendindeydi. Ancak yukarı yönlü trend terse dönünce dün Borsa İstanbul'da devre kesici devreye girdi.

Ancak, Halkbank tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yapılan açıklama, borsa tarihinin en büyük manipülasyonunu gözler önüne serdi.

Paramedya'nın aktardığına göre, Halkbank'ın hisse senedini 4 liradan 14 liraya yükselten ve terse gelen manipülatörün tabandaki hisselerinin Halkbank tarafından alındığı ortaya çıktı.

Bu sabah taban olan hisse senedinde Halk Bankası yoğun alıcı olarak görünüyordu. Bu akşam saatlerinde KAP’a düşen bir haber söz konusu alımın banka tarafından yapıldığını ortaya çıkarttı.

Halkbank 8.8 milyon lot kendi hisse senedini satın aldı. Bu alımla birlikte teminat sorunu yaşayan aracı kurum da kurtulmuş oldu.

Banka 8.06 ile 8.58 aralığından alım yaptı.

İşte bankanın KAP'a yaptığı açıklamanın belgesi: