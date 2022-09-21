Özgür Demirtaş borsayı çökerten vurgunu deşifre etti. Açıklanmayan bilgileri paylaştı.

Ekonomist Prof.Dr. Özgür Demirtaş borsada yaşananlarla ilgili verdi veriştirdi. Yaşananların failinin belli olduğunu ileri süren Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından sert bir mesaj attı. Ünlü ekonomiste göre kimin işlem yaptığı belliydi ve olanların sadece Küçük yatırımcıya olduğunu ileri sürdü.

Prof. Dr Özgür Demirtaş İstanbul Borsası'nda yaşananları gündemine aldı. Demirtaş "Açıklayın, yargılayın sermaye piyasası şeffaf olmayan ülkeler kalkınamaz" dedi

Özgür Demirtaş'ın işte sosyal medya paylaşımı:

BORSA'DA NELER OLMUŞTU

Son iki aylık sürede yüzde 150’nin üzerinde değer kazanan bankacılık endeksinde hisseler geçen hafta sonuna yaklaşıldığında üst üste taban oldu.BIST 100'de büyük kayıp yaşadı.Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 25’e yaklaştı.

Başta kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere bütün bankacılık sektörü hisse fiyatlarında böyle kısa sürede ortada hiçbir geçerli bir neden yokken yüzde 250’lere varan yükselişlerin olmasındaki en büyük kolaylaştırıcı etken Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) kaldıraç oranları oldu.

VİOP, yatırımcılar tarafından bilinen ancak borsaya hâkim olmayanların uzak olduğu bir terim. En temel ifadeyle vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı organize piyasalar olarak tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerden Ahmet Ahlatcı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ahlatcı Yatırım’ın alımları ise dikkat çekici bulunmuştu