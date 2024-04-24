Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 yükselişle 9.716,25 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, pazartesi günkü kapanışa göre 71,23 puan artış göstererek, yeni güne 9.716,25 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de Holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazancı, finansal kiralama faktöring elde etti. Spor endeksi ise yüzde 5,30'luk büyük bir kayıp yaşadı.>

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Pazartesi günü dalgalanmalarla geçen bir günün ardından yüzde 0,50 düşüşle 9.645,02 puanda günü kapattı.

Analistlere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi zamanlaması hakkındaki belirsizliklere rağmen, küresel hisse piyasalarında teknoloji şirketlerinin önderliğinde olumlu bir eğilim sürüyor. Bugün, gözler, IBM, Boeing ve Meta gibi büyük şirketlerin açıklanacak finansal raporlarına odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika ziyareti hakkında bilgi verirken "Dezenflasyon, yapısal reformlar ve mali disiplin ile makroekonomik temellerimizi sağlamlaştırıyoruz ve bu durum büyük ilgi uyandırıyor. Yatırımcıların ilgisi kısacası mükemmeldi.” ifadelerini kullandı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan seviyeleri direnç noktaları olarak, 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak görülüyor.

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