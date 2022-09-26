Halkbank borsada 8,5 milyon zarar etti. Manipülasyonun etkileri ortaya çıktı

Borsada tarihi manipülasyon kamu hisselerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vakıfbank ve Halk Bankası hisse senetleri bugün de değer kaybediyor.

Borsada 20 Eylül’de taban ve üstünden yaklaşık 8.8 milyon lot hisse senedini 8.30 ortalama ile alan Halk Bankası ise bu işlemlerden dolayı zarar yazdı. Banka yaklaşık 4 işlem gününde 8.5 milyon liraya yakın zarar etti.

20 Eylül’de hisse senedi taban olmuş ve Halk Bankası hisse geri alım programı çerçevesinde 8.8 milyon lot senedini 8,06-8,58 TL fiyat aralığından almıştı. Bankanın alım ortalamasının 8.30 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.Halk Bankası hisse senedi bugün en yüksek 7.55 görürken, en düşüş 7.14 TL’yi gördü.