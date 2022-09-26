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Halkbank borsada 8,5 milyon zarar etti. Manipülasyonun etkileri ortaya çıktı

Halk Bank Borsa'da 8,5 milyon lira zarara uğradı. 20 Eylül'de borsadan fiyat istikrarı için 8.8 milyon lot hisse senedini 8.30 ortalama ile alan Halk Bankası 5 işlem gününde yaklaşık 8.5 milyon lira zarar etti

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:26
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Manipülasyonların etkileri ortaya çıktı. Halkbank borsada 8,5 milyon lira zarar etti

Halkbank borsada 8,5 milyon zarar etti. Manipülasyonun etkileri ortaya çıktı
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Borsada tarihi manipülasyon kamu hisselerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vakıfbank ve Halk Bankası hisse senetleri bugün de değer kaybediyor.

Borsada 20 Eylül’de taban ve üstünden yaklaşık 8.8 milyon lot hisse senedini 8.30 ortalama ile alan Halk Bankası ise bu işlemlerden dolayı zarar yazdı. Banka yaklaşık 4 işlem gününde 8.5 milyon liraya yakın zarar etti.

20 Eylül’de hisse senedi taban olmuş ve Halk Bankası hisse geri alım programı çerçevesinde 8.8 milyon lot senedini 8,06-8,58 TL fiyat aralığından almıştı. Bankanın alım ortalamasının 8.30 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.Halk Bankası hisse senedi bugün en yüksek 7.55 görürken, en düşüş 7.14 TL’yi gördü.

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