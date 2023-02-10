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Depremzedelerden tepki: Böyle yardım olmaz olsun

İskenderun'da yapılan bir yardımın videosu büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:54
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''Böyle yardım olmaz olsun'' Depremzedelerden tepki

Depremzedelerden tepki: Böyle yardım olmaz olsun
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Depremzedelere yardım eden bir grup, insanların üzerine gelen yardımları fırlattı. 

Bu olay vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı.

O anları kayda alan bir vatandaş, “Böyle yardım olmaz olsun. Dalga mı geçiyorlar… Yardımınızda sizin gibi” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

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