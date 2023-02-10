Depremzedelerden tepki: Böyle yardım olmaz olsun

Depremzedelere yardım eden bir grup, insanların üzerine gelen yardımları fırlattı.
Bu olay vatandaşlar tarafından tepki çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı.
O anları kayda alan bir vatandaş, “Böyle yardım olmaz olsun. Dalga mı geçiyorlar… Yardımınızda sizin gibi” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.
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