Depremzedelerden tepki: Böyle yardım olmaz olsun

Depremzedelere yardım eden bir grup, insanların üzerine gelen yardımları fırlattı.

Bu olay vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı.

O anları kayda alan bir vatandaş, “Böyle yardım olmaz olsun. Dalga mı geçiyorlar… Yardımınızda sizin gibi” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.