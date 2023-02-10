800 depremzedede Crush sendromuna rastlandı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde göçük altından kurtarıldıktan sonra ezilme (crush) sendromu yaşayan hasta sayısının 800 civarında olduğunu açıkladı.

Türk Böbrek Vakfı da bölgedeki diyaliz hastalarının tedavi koordinasyonları için aktif olarak Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon hâlinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk Böbrek Vakıf Başkanı Timur Erk, depreme ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada; şunları söyledi:

“Ezilme (crush) sendromu yaşayan 800 civarındaki hastanın akut tedavisi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu) ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bugün teslim ettik. Crush sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için yaklaşık 10- 11 seans diyalize ihtiyaç duyuluyor. Göçük altında kalmaya bağlı oluşan crush sendromlu hastaların yanı sıra kronik böbrek yetmezliği hastalarının aksayan diyaliz tedavilerini gerçekleştirebilmeleri için vakfımız gereken tüm çalışmaları yürütüyor.



CRUSH SENDROMU NEDİR?

Crush sendromu, enkaz altında vücudu baskı altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılan kişilerde görülüyor. Sendrom aritmi yani kalp ritim bozukluğu, halsizlik, düşük tansiyon, ödem ve kahverengi idrar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Göçük altından kurtulan ve ilk başta sağlıklı görünen kişiler potasyum ve ezilen doku proteinlerinin kana karışması ve böbrek, kalp, akciğer gibi organları etkilemesi nedeniyle bir süre sonra solunumda güçlük çekiyor. Kan basıncındaki düşme ve solunum yetmezliği de ilk başta sağlıklı görünen depremzedelerin beklenmedik bir anda yaşamlarını yitirmelerine sebep oluyor.



“DİYALİZ MERKEZİ ARAYIŞI TALEPLİ TELEFONLARA TEK TEK YARDIMCI OLUYORUZ”

Deprem bölgesinden gelen yoğun diyaliz merkezi arayışı talepli telefonlara tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın illerdeki diyaliz merkezlerine yönlendirme, diyaliz merkezlerine transferlerine araç sağlama konusunda bölge imkanlarının el verdiği ölçüde lojistik desteklerimizle hastalarımızın yanında oluyoruz. Deprem bölgesinden gelecek diyaliz hastaları için de gerekli operasyon İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Şimdiye kadar Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezlerine deprem bölgesinden 3 hasta, Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezimize de 1 hasta geldi.”

ANKA