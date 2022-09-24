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Araç sahipleri 5 TL indirim bekliyordu. Motorin ve benzine indirimcik geliyor

Brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesinin ardından, akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi arttı. Sürücüler benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken, sektör temsilcileri indirimciğin hafta başı 1.5 TL civarında olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:28
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Brent petrol fiyatının 90 doların altına geriledi. Motorin ve benzine indirimcik geliyor. Araç sahipleri 5 TL indirim bekliyordu

Araç sahipleri 5 TL indirim bekliyordu. Motorin ve benzine indirimcik geliyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Brent petrol, ocak ayından günümüze en düşük seviyeye geriledi. Rus- Ukrayna savaşının ardından ülkemizde yükselişe geçen ve sürücülerin belini büken akaryakıt fiyatlarında indirimcik beklentisi oluştu. 

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta başı indirim tutarının 1.5 TL civarında olacağını ifade etti. Son dakika gelişmesi olmaması halinde yapılacak 1.5 TL'lik indirimcik sürücüleri memnun etmedi.

Son olarak 20 Eylül'de motorine 1.75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesiyle beraber motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da 23,11, Anadolu Yakası'nda 23.13, Ankara'da 23.22, İzmir'de ise 23.26 TL'den satılıyor.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 19.23, Anadolu Yakası'nda 19.24, Ankara 19.37 İzmir'de ise 19.36 TL'den depolara dolduruluyor.

Zam oranını düşük bulduklarını söyleyen araç sahipleri "Dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorin fiyatları düşüşe geçti. Türkiye'de ise fiyatlar sabit duruyor. Utanmasalar zam üstüne zam yapacaklar. Sırf indirim yaptık demek için sadaka gibi indirimcik yapıyorlar. 1.5 TL nedir ki? Biz en az 5 TL bekliyorduk. Sene başında motorin 11.40, benzin ise 12.30 civarından satılıyordu. Yediğimiz kazık ortada" yorumunu yaptılar.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

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