Brezilyalı yıldızdan Fatih Terim itirafı

Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Bernard, verdiği bir röportajda hocası Fatih Terim'in kendisine olan katkısından bahsetti.

Yunan basınından Gazzetta'ya konuşan Bernard, şu ifadeleri kullandı;

"Buraya gelmeden önce Christos (Kontis) ve Jovanovic ile konuşuyordum ve onlar 10 numarada oynayacak bir oyuncu aradıklarını söylüyorlardı ama sağ tarafta. Onlara bu pozisyonda hiç oynamadığımı söyledim, tabii ki bazen sağda oynadım ama hayatım boyunca, kariyerim boyunca sol tarafta oynadım."

"Terim'le birlikte kendi pozisyonumda oynamaya başladım ve daha fazla gol atmaya ve asist yapmaya çalıştım. Sanırım daha iyi oynamaya başlamamın, daha fazla gol atmaya ve daha fazla asist yapmaya başlamamın nedeni bu. Ama ben çok mutluyum. Geçmişi değiştiremem, pes edemem, oyunumu geliştirmeli ve bu finalleri kaybetmemek için başka yollar bulmalıyım."