Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulübün Asbaşkanı Mete Vardar, yeni teknik direktör konusuyla ilgili açıklama yaptı.

''ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ HOCA DEĞİL''

Önceliklerinin teknik direktör olmadığını belirten Mete Vardar, "Şu an önceliğimiz hoca konusu değil. Hem yönetim hem de teknik heyet olarak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya odaklandık. Sezon sonuna kadar teknik direktörümüz Serdar Topraktepe'dir." ifadelerini kullandı.

''HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK''

Mete Vardar açıklamasını, "Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, da Serdar hocamızla beraber. Kendisine her türlü desteği verecekler. Tek odak noktamız; böyle bir sezonu kupayla tamamlamak." sözleriyle tamamladı.