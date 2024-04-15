Fenerbahçe'de flaş Oosterwolde gelişmesi. 2 gün önce ameliyat olmuştu

Fenerbahçeli Jaden Oosterwolde, Olympiakos ile oynanan UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanmıştı.
Dizinden yaşadığı ciddi sakatlık sonrası menisküs ameliyatı olan Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı belirtilmişti.
2 gün önce ameliyat masasına yatan Jayden Oosterwolde, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından bireysel çalışmalarına başladığını gösteren bir video paylaştı.
Oosterwolde yaptığı paylaşıma, "Yakında dönüyorum." notunu düştü.
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