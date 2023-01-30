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Trabzonspor'dan flaş Bruno Peres açıklaması

Hatayspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Bruno Peres'in sağlık durumu belli oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:24
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Bruno Peres'in durumu belli oldu

Trabzonspor'dan flaş Bruno Peres açıklaması
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Trabzonspor, Bruno Peres'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin açıklamasında Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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