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Abdullah Avcı'nın kader haftası: Önce Antalya sonra Galatasaray

Trabzonspor için kader haftası... Hatayspor mağlubiyetinin ardından özeleştiri yapan ve taraftardan özür dileyen Bordo - Mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, bu hafta oynayacağı iki karşılaşmayla kaderini belirleyecek.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:56
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Trabzonspor sırat köprüsünde: Avcı'nın durumu belli olacak

Abdullah Avcı'nın kader haftası: Önce Antalya sonra Galatasaray
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Takımda transfer değil organizasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde yanlışlarının bulunduğunu dile getiren Avcı, önce Antalya ardından da Galatasaray ile çok kritik maçlara çıkacak.
Adeta 'sırat köprüsü' gibi zor bir sınavdan geçecek olan Trabzonspor, iki karşılaşmadan başarıyla ayrılırsa huzura kavuşmuş olacak.
Milliyet'in haberine göre tersi bir durum, bordo mavililerde daha ağır krizlere neden olacak.
Kötü sonuçların, Abdullah Avcı'yı bile sorgulanabilir duruma getirebileceği, ayrıca kadro dışı gibi radikal kararlar olabileceği ifade edildi. 

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