Abdullah Avcı'nın kader haftası: Önce Antalya sonra Galatasaray

Takımda transfer değil organizasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde yanlışlarının bulunduğunu dile getiren Avcı, önce Antalya ardından da Galatasaray ile çok kritik maçlara çıkacak.

Adeta 'sırat köprüsü' gibi zor bir sınavdan geçecek olan Trabzonspor, iki karşılaşmadan başarıyla ayrılırsa huzura kavuşmuş olacak.

Milliyet'in haberine göre tersi bir durum, bordo mavililerde daha ağır krizlere neden olacak.

Kötü sonuçların, Abdullah Avcı'yı bile sorgulanabilir duruma getirebileceği, ayrıca kadro dışı gibi radikal kararlar olabileceği ifade edildi.

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