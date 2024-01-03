Bu çay bir harika

Muhabir: Gülsüm Sundu
Bu çay bir harika
İşin uzmanları saç dökülmesinden göz hastalıklarına kadar birçok şifası olan bu çayı öneriyor...

Defne çayını pek çok kişi bilmez. Bilenler ise gün içinde afiyetle tüketirler.

İşte Defne çayının bilinmeyen yararları..

Saç dökülmesini önlüyor.
Göz hastalıklarında destekleyici tedavi rolü üstleniyor.
Gribe iyi geliyor.
Hazımsızlığı önlüyor.
Kabızlığı geçiriyor.
Halsizliği alıyor.
Stresi azaltıyor.
Tansiyonu dengeliyor.

Tüm bunları yaparken anti-inflamatuar özellikleri ile tıpta da yer buluyor. Bunun için sadece 10 dakika demlenip tüketilmesi gerekiyor.

İçeriğinde kalsiyum, demir, A vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin mineraller var.
Göz, kalp, cilt ve saç sağlığını koruduğu kanıtlanmış. Ayrıca kötü huylu hücreleri vücuttan bertaraf ediyor.

Metabolizmayı hızlandıran Defne yaprağı çayı sindirim ve boşaltım sistemini de hızlandırıyor...

Defne yaprağı çayını hazırlamak için ise şu ürünler gerekiyor:

Limon
Bal
Kurutulmuş defne yaprağı

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