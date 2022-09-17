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BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı. Peker'in kilit adamı Emre Olur'un Türk yetkililere teslim edildiği öne sürüldü

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur'un Arnavutluk'ta Türkiye'ye gönderilmek üzere nezarette tutulduğu iddia eden Erk Acarer, Peker cephesinde peş peşe yaşanan olayların BAE’nin Peker'e mesajı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:47
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BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı?

BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı. Peker'in kilit adamı Emre Olur'un Türk yetkililere teslim edildiği öne sürüldü
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Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. B.A.E.'ne giden Olur'un devlet dairesine çağrıldığını, buradan Arnavutluk'a yollanarak Türk yetkililere teslim edildiğini söyleyen Acarer, yaşanan gelişmelerin Türkiye  ile yakınlaşılan BAE’nin Peker'e mesajı olduğunu belirtti. Acarer sonra yaptığı paylaşımda ise  Olur'un Arnavutluk'ta Türkiye'ye gönderilmek üzere nezarette tutulduğu yazdı.

"Olanları 'Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz' diye okunabilir" diyen Acarer ilk paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"1-Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

2-Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor. Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

3-Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

4-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!"

Bir sonraki açıklamasında Olur'un Arnavutluk’ta havaalanı nezaretinde olduğunu söyleyen Acarer, "Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi. Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu. Yine edindiğimiz bilgiler Türk yetkililerin buraya gittiği yönünde! Kısaca şu anda İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havaalanı nezaretinde. Türk yetkililerin gitmesini, büyüme olasılığı olan bir kriz diye değerlendirmek mümkün" dedi.

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