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Bu gece yarısı akaryakıtta olanlar olacak

Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği olmazsa benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1,15 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:16
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Bu gece yarısı akaryakıtta olanlar olacak

Bu gece yarısı akaryakıtta olanlar olacak
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ForeksHaber'in aldığı bilgiye göre, motorin ve benzine indirim geliyor. Son dakika değişikliği olmazsa benzine bu gece yarısı saat 24.01'de 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

1 lira 37 kuruşluk indirimin gerçekleşirse benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 70 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 76 kuruşa, Ankara'da 20 lira 01 kuruşa, İzmir'de de 19 lira 92 kuruşa düşecek.

1 lira 15 kuruş indirim yapılması beklenen motorinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 97 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 03 kuruşa, Ankara'da 20 lira 32 kuruşa, İzmir'de de 20 lira 36 kuruşa depolara doldurulacak. 

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