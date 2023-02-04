Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir. Bu insanlara İslamiyet’i kim böyle öğretiyor

Sen Ne Dersin isimli bir YouTube kanalının Bursa’da çektiği görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Çarşaflı iki kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri dinleyenleri şoke etti.

"ERDOĞAN'DAN ÖNCE İSLAMİYET YOKTU, PEYGAMBERİN VARİSİDİR"

İki kadından biri, Cumhurbaşkanı'na övgüler yağdırırken "İslamiyet'i yerine getirdi, Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu" ifadelerini kullandı.

Diğeri ise ''Erdoğan, Peygamber Efendimizin varisidir, arkadaşıdır" iddiasında bulundu.

Aldığı yanıtlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan muhabir de "Tövbe haşa! Bu kadar şirk koşulmaz. Bunu kabul etmiyorum" diye yanıt verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.