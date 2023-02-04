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  • Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir. Bu insanlara İslamiyet’i kim böyle öğretiyor

Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir. Bu insanlara İslamiyet’i kim böyle öğretiyor

Bir sokak röportajında çarşaflı bir kadının "Erdoğan'dan önce bu ülkede İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir, arkadaşıdır" sözleri bu insanlar İslamiyet’i nereden öğreniyor dedirtti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:29
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Bu insanlara İslamiyet’i kim böyle öğretiyor. Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir

Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu. Kendisi peygamber efendimizin varisidir. Bu insanlara İslamiyet’i kim böyle öğretiyor
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Sen Ne Dersin isimli bir YouTube kanalının Bursa’da çektiği görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Çarşaflı iki kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri dinleyenleri şoke etti.

"ERDOĞAN'DAN ÖNCE İSLAMİYET YOKTU, PEYGAMBERİN VARİSİDİR"

İki kadından biri, Cumhurbaşkanı'na övgüler yağdırırken "İslamiyet'i yerine getirdi, Erdoğan'dan önce İslamiyet yoktu" ifadelerini kullandı.

Diğeri ise ''Erdoğan, Peygamber Efendimizin varisidir, arkadaşıdır" iddiasında bulundu.

Aldığı yanıtlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan muhabir de "Tövbe haşa! Bu kadar şirk koşulmaz. Bunu kabul etmiyorum" diye yanıt verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

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Hasan
4.02.2023 10:39
Bu kadınların müslüman olduklarına biraz şüphe ile bakıyorum. Aksi takdirde inanan bir müslümanın böyle söz etmesi mümkün değildir.  
 
Hayırlı cumalar
4.02.2023 10:38
Kadınlarımız çok doğru söylemişler inşallah. hakikaten bence de mehdimiz ,peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) hazretlerinin elini almıştır islamiyeti tüm dünyada yayma ve yaşatma görevi verilmiştir  
 
asena
4.02.2023 10:32
Sizin gibi ataları hıristiyan olanlar TC.hazmedemedi  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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