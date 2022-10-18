Bu kan grubuna Dünya'da sadece 43 kişi sahip!

O kan grubunun adı: Rh-null. Dünyada sadece 43 kişide olduğu biliniyor.

Herkesin bildiği kan gruplarının adı, A, B, AB ve 0 olarak sıralanıyor. Kan gruplarıyla birlikte bunların negatif ve pozitif olarak ayrılan dalları da biliniyor.

Gruplandırmalar, kırmızı kan hücresinin uyumlu olmayan birine verilmesi durumunda bir bağışıklık tepkisini tetikleyecek olan A ve B antijenleriyle belirleniyor.

A kan grubunda A antijeni, B kan grubunda B antijeni bulunuyor. AB kan grubunda her iki antijen de bulunurken O kan grubunda antijen olmuyor.

KİMLER KİMLERE KAN VEREBİLİR?



Kişiler sadece uyumlu kan antijenleri olan kişilere kan verebiliyor. Yani, Rh− kanı olan kişiler, Rh− proteini bulunmadığı için hem Rh− hem de Rh+ alıcılarına kan verebiliyor. Fakat Rh+ kanı olanlar Rh− alıcılarına kan veremez. Farklı popülasyonlar arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen Rh pozitif, Rh negatiften daha fazla yaygın.

0 (sıfır) tipi negatif kan, söz konusu antijenlerin hiçbirine sahip değil, o nedenle verildiği kimseden bir bağışıklık tepkisi tetiklemez ve evrensel kan grubu olan (genel verici) olarak tanımlanıyor.

ALTIN KAN NEDİR?



Altın kan herhangi bir Rh antijeninden yoksun olarak biliniyor. Bu kan grubuna sahip kişilerin genlerinde o proteinlere veya proteinleri oluşturacak mutasyonlara rastlanmıyor.

Cleveland Clinic bir makalesinde altın kan için şu bilgiyi paylaştı:

“ Dünyanın en nadir kan gruplarından biri Rh-nulladlı bir kan grubu. Bu kan grubu, Rh antijenlerinin hiçbirine sahip olmadığı için Rh negatifinden de farklı. Bu kan grubuna sahip 50'den az insan var. Bazen “altın kan” olarak da adlandırılıyor”

İLK KEZ 1961 YILINDA GÖRÜLDÜ

İlk altın kan vakası 1961'de yerli bir Avustralyalı kadında fark edilmiş. Net olarak bilinmese de Dünya’da sadece 43 kişide böyle bir durumla karşılaşıldığı söyleniyor. Bunlar kesinleşmiş olanlar…

Kan grubu kalıtsal ve Rhnull kan grubunun da aynı kalıtsal özelliği olduğu biliniyor.

Her ebeveynden miras kalan RHCE geninde bir mutasyon olduğunda, otozomal resesif kalıtım olarak bilinen nadir bir olayın gerçekleşmesiyle, başka bir deyişle bir kişinin her bir ebeveynden bir adet olmak üzere mutasyona uğramış genin iki kopyasını aldığında ortaya çıkıyor.

Rhnull kan, bağışıklık sistemi için alarm oluşturabilecek herhangi bir antijenden yoksun olduğundan dolayı, Rh sistemi içinde nadir kan gruplarına sahip herkes için "evrensel" kan (gerçek genel verici) olarak kabul ediliyor. Bu durum, Rhnull'un kan nakli için büyük bir potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor.

Aynı zamanda, hamile bir kişinin kanındaki antikorların bebeğin kan hücrelerine saldırdığı bir durum olan Rhesus hastalığını önlemek için kullanılan immünoglobulin bazlı ilaçların geliştirilmesi gibi biyomedikal çalışmalarda da kullanılabiliyor.

Ancak, Rhnull yani Altın Kana sahip olmak bazı ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Sözgelimi, bir Rhnull taşıyıcısının kan nakline ihtiyacı varsa, Rhnull kanı ile uyumlu bir donör bulmak son derece güç oluyor.