İş makineleri Göktürk'e çevik kuvvetle girdi: 1 vatandaş yaralandı

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nde yer alan Kemerköy Sitesi içindeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje için bugün sabah 06:00'da iş makineleri girdi.

1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen vatandaşlar ise araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı.

1 VATANDAŞ YARALANDI

Site girişinde toplanarak iş makinelerinin girişini engellemeye çalışan vatandaşlara polisler müdahale etti. 1 vatandaş yaralanırken, bazı vatandaşlar ise müdahalenin ardından fenalaştı.

CHP İstanbul İl Milletvekili Gökan Zeybek, konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göktürk’teyiz. Yaşam alanlarını savunan Göktürklü komşularımızla birlikte direniyoruz, yeşilimize çökenlere geçit vermiyoruz. Soruyoruz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kime hizmet ediyor? Kamuya mı? Şahıslara mı?"

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içinde yer alan afet toplanma alanı, Emlak Konut GYO’nun başvurusu üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nisan ayında rezerv yapı alanı olarak ilan edildi.

Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 liraya mâl olmak.