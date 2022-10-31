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  • İş makineleri Göktürk'e çevik kuvvetle girdi: 1 vatandaş yaralandı

İş makineleri Göktürk'e çevik kuvvetle girdi: 1 vatandaş yaralandı

İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içinde imara açılan alana çok sayıda iş makinesi ile sabah saatlerinde girildi. Çevik kuvvet ekipleri de iş makineleriyle birlikte baskına katıldı. Yeşil alana giriş yapılmaması için kepçeyi engellemek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. 1 vatandaş yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:05
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İş makineleri Göktürk'e Çevik kuvvetle girdi

İş makineleri Göktürk'e çevik kuvvetle girdi: 1 vatandaş yaralandı
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Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nde yer alan Kemerköy Sitesi içindeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje için bugün sabah 06:00'da iş makineleri girdi. 

1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen vatandaşlar ise araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı.

1 VATANDAŞ YARALANDI

Site girişinde toplanarak iş makinelerinin girişini engellemeye çalışan vatandaşlara polisler müdahale etti. 1 vatandaş yaralanırken, bazı vatandaşlar ise müdahalenin ardından fenalaştı. 

CHP İstanbul İl Milletvekili Gökan Zeybek, konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göktürk’teyiz. Yaşam alanlarını savunan Göktürklü komşularımızla birlikte direniyoruz, yeşilimize çökenlere geçit vermiyoruz. Soruyoruz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kime hizmet ediyor? Kamuya mı? Şahıslara mı?"

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içinde yer alan afet toplanma alanı, Emlak Konut GYO’nun başvurusu üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nisan ayında rezerv yapı alanı olarak ilan edildi.

Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 liraya mâl olmak.

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Tuna
31.10.2022 12:49
bi de adaletten bahsediyorsunuz ben oturacak daire zor buluyorum beyfendiler bahçeli villalarına ek golf sahaları var  
 
Mehmet Tok
31.10.2022 12:44
Havuz medyasını kendi tarafında tutmak hiç de öyle kolay değil, büyük paralar lazım. Peki bu paralar nasıl bulunacak ? İşte böyle...  
 
Halk umurlarında değil
31.10.2022 12:36
Bu kadar yandaşı kayıran sırf yandaşa hizmet eden bir iktidar Cumhuriyet tarihinde görülmemiştir .  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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