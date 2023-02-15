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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, vatandaşlara destek olduğu için övgü dolu sözler söyledi. MasterChef'te jürisi Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya'nın pozunu paylaşan Demet Akalın bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

Galeri Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:29
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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası afet bölgesine gitti.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

Demet Akalın, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere destek olan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

Demet Akalın, Ayça Çağla Altunkaya'yı bu davranışından ötürü takdir ettiğini vurguladı.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte çekildiği fotoğrafa yer veren Demet Akalın paylaşımına şu notu düştü"Bu kız da adam çıktı helal.'

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

Mehmet Şef, Çağla Altunkaya'yı kastederek "İki gündür aramızda. Köylere yemek dağıtıyor" ifadesini kullandı.

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

9/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

10/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

11/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

12/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

13/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

14/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

15/16
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

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Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine övgü dolu sözler. Bu kız da adam çıktı

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