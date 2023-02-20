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  • Demet Akalın depremzede çocuk için harekete geçti. 14 yaşındaki Osman 260. saatte enkazdan çıkarılmıştı

Demet Akalın depremzede çocuk için harekete geçti. 14 yaşındaki Osman 260. saatte enkazdan çıkarılmıştı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hatay depreminde 260. saatte enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki Osman'a sahip çıktı. Demet Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:48
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14 yaşındaki Osman 260. saatte enkazdan çıkarılmıştı! Demet Akalın depremzede çocuk için harekete geçti

Demet Akalın depremzede çocuk için harekete geçti. 14 yaşındaki Osman 260. saatte enkazdan çıkarılmıştı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından 41 bin vatandaşımız vefat etmiş, binlerce insanımız yaralanmıştı. Hatay'ın da etkilendiği depremlerde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Osman, depremden 260 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 14 yaşındaki Osman'a sahip çıktı.

Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. Akalın ayrıca Osman'ın ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için de kuzeninin harekete geçtiğini söyledi.

Demet Akalın'ın İsviçre'de yaşayan kuzeni, Osman'ın ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için yardımda bulunacak.
 

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