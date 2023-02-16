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  • Acun Ilıcalı gelen bağışları yuvarlayarak ekstra 75 milyon topladı. ''Tam bir kapalı çarşı esnafı'' yorumları yapıldı

Acun Ilıcalı gelen bağışları yuvarlayarak ekstra 75 milyon topladı. ''Tam bir kapalı çarşı esnafı'' yorumları yapıldı

Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın gelen bağış miktarını "Bunu yuvarlayalım" diyerek artırması sosyal medyada gündem oldu. 20 milyonluk bağışı artırarak 30 milyon yaptıran Ilıcalı'nın ekranda olduğu süre boyuncu ekstra 75 milyon topladığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:10
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''Tam bir kapalı çarşı esnafı'' yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı gelen bağışları yuvarlayarak ekstra 75 milyon topladı.

Acun Ilıcalı gelen bağışları yuvarlayarak ekstra 75 milyon topladı. ''Tam bir kapalı çarşı esnafı'' yorumları yapıldı
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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde yıkımlar meydana geldi. 35 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla depremzedeler için bağış toplandı. Dün akşam ortak yayınla ekrana gelen programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın bağış miktarlarını artırdığı anlar ise Twitter'da gündem oldu.

20 MİLYON TL'LİK BAĞIŞI 30 MİLYON TL YAPTIRDI

Gecede bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında gelen miktarları artırmak için mücadele etti. Ilıcalı, bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL'lik bağışı önce 25 milyon TL'ye çıkardı sonra da "Arada bir rakam olarak kaldı" diyerek bağışı 30 milyon TL'ye çıkarttırdı. Ilıcalı'nın programda yer aldığı süre boyuncu bağışların miktarını artıra artıra 75 milyon TL fazla yardım yaptırdığı ileri sürüldü.

KAPALI ÇARŞI ESNEFI GİBİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın o anları ise kısa sürede Twitter'da TT oldu. Ünlü isim için "Acun'a düğünde takı töreni sundurmak lazım" ve "Acun tam bir kapalı çarşı esnafı gibi iyi pazarlık yapıyor" yorumları yapıldı.

Öte yandan Acun Ilıcalı gecede kızları ve kendi adına 5 milyon TL'lik bağış yaptı.

İŞTE ACUN ILICALI İÇİN GELEN YORUMLAR

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