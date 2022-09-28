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  • AKP'lilerin görmek istemediği video tekrar gündem oldu. Bu kızın ağlamasına sebep olanlar çok büyük ah aldınız

AKP'lilerin görmek istemediği video tekrar gündem oldu. Bu kızın ağlamasına sebep olanlar çok büyük ah aldınız

Sokak röportajında geçinemediklerini belirten genç bir kızın ağladığı video tekrar gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:40
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Bu kızın ağlamasına sebep olanlar çok büyük ah aldınız. AKP'lilerin görmek istemediği video tekrar gündem oldu.

AKP'lilerin görmek istemediği video tekrar gündem oldu. Bu kızın ağlamasına sebep olanlar çok büyük ah aldınız
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Sokak röportajlarının sosyal medya hesabında yayınlanan video yeniden gündem oldu.

Videoda ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinemediklerini belirten genç kız gözyaşlarına hakim olamıyor.

Vatandaşların geçinemediğini söyleyen genç kız, “Ekmek olmuş 4 lira, İstanbul’da 5 lira. Yönetimin şey olmuş, yönetimin değişmesi gerekiyor. Çünkü, kış geliyor mont almamız gerekiyor, kaç lira olmuş… 300 lira, 400 lira. Babası olmayanlar, parası olmayanlar için çok fena” ifadelerini kullandı. Genç kız bunları söylediği sırada ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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özkurtcu
28.09.2022 14:25
Allah rızası için demek bile gelmiyor artık içimden ! çünkü imanınız kurumuş!?????????????  
 
Hacı bekir
28.09.2022 14:18
Seni ağlatanlar utansın derim ama utanmak bile insanı bir duygudur.  
 
Adalet
28.09.2022 14:09
Ülke her yönden iflas etmiş durumda ama din ile kandırılan ve korkutulan insanlara bunu anlatamıyorsun, çok acı çok  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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