AKP'lilerin görmek istemediği video tekrar gündem oldu. Bu kızın ağlamasına sebep olanlar çok büyük ah aldınız

Sokak röportajlarının sosyal medya hesabında yayınlanan video yeniden gündem oldu.

Videoda ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinemediklerini belirten genç kız gözyaşlarına hakim olamıyor.

Vatandaşların geçinemediğini söyleyen genç kız, “Ekmek olmuş 4 lira, İstanbul’da 5 lira. Yönetimin şey olmuş, yönetimin değişmesi gerekiyor. Çünkü, kış geliyor mont almamız gerekiyor, kaç lira olmuş… 300 lira, 400 lira. Babası olmayanlar, parası olmayanlar için çok fena” ifadelerini kullandı. Genç kız bunları söylediği sırada ise gözyaşlarına hakim olamadı.