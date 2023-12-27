Bu meyvenin yağı şifa deposu

Ardıç meyvesinin yağı özellikle diz ağrılarını ortadan kaldırıyor. İşte diğer ayrıntılar..

Diz ağrıları genellikle 30-50 yaş arasında sıkça görülüyor. Dizlerdeki eklem sıvısı azalıyor, yürümekte bile güçlük çekilebiliyor.

Kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menüsküs, aşırı kilo gibi olan rahatsızlıklar diz ağrılarının temelini oluşturuyor.



Bu ağrılardan kurtulmak için elbette tıbbın yararlarında faydalanmak gerekiyor. Ancak geçmeyen diz ağrılarında özellikle boyun ve bel fıtığı için ardıç yağı da öneriliyor.

Ardıç ağacının dalları parçalandıktan sonra yakılarak kaynatılıyor ve damıtılıp yağı çıkarılıyor. Terletici bir sıvı olan ardıç yağı özellikle romatizmal ağrılı olan yerlere sürülüyor. Ağrıyan bölgeye masaj olarak uygulanıyor. Birkaç damlası yeterli oluyor...



