Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti. Hani uçacaktık

Türk-İş açıkladı asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark yükseldi. Yoksuluk sınırı ise asgari ücretin dört katından fazla bir rakama çıktı. Türk-İş'in ekim ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,48, son 12 aylık yüzde 134,77 oranında arttı.

Açlık sınırı 7,425 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı böylece asgari ücretin 1.925 TL üzerinde oldu. Yoksulluk sınırı da 24.185 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 9.706 TL'ye ulaştı.

Raporda "TÜRK-İŞ çalışmasının ortaya koyduğu gibi, bilhassa son bir yıl içinde aşırı yükselen gıda fiyatları bireyleri ve aileleri çok olumsuz etkiledi. Gıda fiyatlarının artmasında öncelikle yetersiz üretimin olması, tarımsal üretim girdilerinde maliyet artışları ile üretim, tedarik ve satış zinciri içerisinde orantısız fiyat değişimleri önemli rol oynadı." ifadesine yer verildi.

Rapora göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,48 oranında gerçekleşti. On aylık değişim oranı yüzde 81,19 oldu. Son on iki ay itibariyle artış oranı ise yüzde 134,77 olarak hesaplandı.