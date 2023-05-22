Seçimde oy kullandırılan Somalili Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun söylemediği bir sözü söylemiş gibi paylaştı

Türk vatandaşlığı verilerek seçimde oy kullandırılan bir Somalili, Kılıçdaroğlu'nun Araplara, Afganlara ve Pakilere, “İnsan değiller. Aşağı ahlaklı, ilkel beyinliler” dediğini iddia etti.

Seçimde oy kullandırılan Somalili Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun söylemediği bir sözü söylemiş gibi paylaştı

Editör: Oğuz OK

Seçimler ikinci tura kalırken Türk vatandaşlığı verilerek oy kullandırılan yabancılar gündem olmaya devam ediyor.

Türkçe dahi bilmeyen bir Arap’ın oy kullandırılmasının ardından A Haber’e Arapça röportaj vermesi, A Haber’in ise söz konusu video yayılmaması için telif hakkı ihlali başvurusu yaparak her yerden kaldırtmaya çalışmasının ardından bu sefer de bir Somalili oy kullandığını duyurdu.

Somalili Abdinor Dahir isimli bir Twirtter kullanıcısı Türkiye seçimlerinde oy kullandığını İngilizce bir paylaşımla duyurdu. Dahir’in paylaşımına çok sayıda yorum gelirken Türk kullanıcılar, “Benim kaderimi niye bu adam belirliyor?” yorumları yaptı.

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SOMALİLİ VATANDAŞ “TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRALIM” PAYLAŞIMI YAPTI
Tepkilerin ardından Türkçe bildiğini gösteren bir video paylaşarak “Güzel Türkiye’mizi kalkındırmak için kardeşlik hukukuna ve kamu düzenine riayet edip hep birlikte çalışalım.” diyen Dahir’e kullanıcılar, “Önce kendi ülkeni kalkındır” yanıtını verdi.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ARAPLARA, AFGANLARA, PAKİLERE “İNSAN DEĞİL” DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
5 sene vergi vererek vatandaş olduğunu belirten Somalili, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı bir paylaşımı ortaya çıktı.

Somalili Dahir, her defasında sığınmacıları davul zurnayla ülkesine göndereceğini açıklayan, bu konudaki yumuşak üslubu sebebiyle kimi zaman eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun Arapları, Afganları ve Pakistanlıları insan olarak görmediğini dediğini iddia etti.

Dahir, yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine yönelik seçim kampanyasının nefret doğurduğunu iddia etti. Dahir, Kılıçdaroğlu’nun Araplar, Afganlar ve Pakistanlılar için “İnsan değiller. Aşağı ahlaklı, ilkel beyinliler” dediğini iddia etti.

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Dahir’in paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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