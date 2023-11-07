Uykuda ölmek acılı acısız mıdır? Herkesin merak ettiği konuya son nokta koyuldu

Uyku, insanların merak ettiği ve gizemli konu olmaya devam ediyor. Uykunun gizemi korunurken uykuda ölmekle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Peki, uykuda ölmek gerçekten acılı acısız mıdır? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı…

GENELDE ACISIZDIR

Uykudaki tüm ölümler için “acılıdır” ya da acısızdır” diye bir genelleme yapılması önerilmezken fakat istisnai durumlar dışında, vücudun uyku sırasında olan biteni anlamayıp o anda yanıt veremediği için genellikle acısızdır denilebileceği ifade edildi.

UYKUDA ÖLMEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uyku kalitesi, düzenli sağlık kontrolleri ve dengeli beslenme gibi faktörler, diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi bu durumda da önemli rol oynuyor.

UYKUDA ÖLMENİN EN YAYGIN NEDENİ KALPLE İLGİLİ

Uyku halindeyken aniden ve beklenmeyen bir biçimde hayatını kaybeden kişilere “uykuda ölüm” ya da “gece ölümü” adı verilir. Bu olayın sebebi genellikle kalple alakalıdır.

Kalp rahatsızlığı bulunanlar, kalp damarları büyümüş olanlar veya kalp atışı düzensiz olanlar bu olaya daha çok yakalanabilirler.

Ayrıca kalpten kaynaklanan uykuda ölümlerin yaklaşık %22’si gecenin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleşir.