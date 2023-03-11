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İşte İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi. Cinsel sorunları bitiriyor. Kanserden koruyor

İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi olarak bilinen nar şurubunun faydaları dikkat çekti. Cinsel sorunları bile gideren nar şurubuyla ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:44
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İşte İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi. Cinsel sorunları bitiriyor. Kanserden koruyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi nar şurubunun faydaları dikkat çekti.

İbn-i Sina’nın nar şurubu reçetesinin faydalarını görenler çok şaşırttı. Şifa kaynağı olan nar suyu, düzenli tüketildiğinde vücudu adeta yenilediği vurgulandı. Afrodizyak etkisiyle cinsel sorunları bile giderdiği bildirildi.

İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ

Malzemeler:

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri

4 dal taze nane

Yapılışı:

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

NAR SUYUNUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Nar suyu birçok hastalığa fayda sağlıyor ve vücudu yeniliyor. Bereketin simgesini olan narın suyu kalp damar sağlığını koruyor, kan basıncını düşürüyor. Ayrıca bu meyve, kötü kolesterolü ve kan şekerini de azaltıyor.

CİNSEL SORUNLARI GİDERİYOR

Afrodizyak özellikleri barındırdığı için kadın ve erkeklerde cinsel duyguları harekete geçiriyor. Bu şekilde ilgili cinsel sorunların giderilmesine yardımcı oluyor.

KANSERDEN KORUYOR

Tüketimi hızla artan çok fonksiyonlu bir gıda desteği olan nar çekirdeği bilinen en güçlü antioksidan biri. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastalıklardan koruyorlar.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

İçerisinde bulunan B ve C vitaminleri sayesinde cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunuyor.

GÖRME YETİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İçerisinde birçok vitamini bulunduran nar; C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığına iyi geliyor.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Punisik asit, hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynar. Kolajen ve elastin üretiminde yer alan hücreleri korur. Cildin erken yaşlanmasını önleyebilir.

KARACİĞER YAĞLANMALARINI ÖNLÜYOR

Vücudunuzu her türlü bakteriden nar suyu, karaciğer detoksu yapmak isteyenlere destek oluyor. Karaciğerde oluşan yağlanlamlaarın önlenmesinde kullanılıyor.

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