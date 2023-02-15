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Binlerce yıllık sır ortaya çıktı. Deprem sonrasında hastalıklara karşı İbn-i Sina formülü

İbn-i Sina deprem sonrasında hastalıkların yaygınlaşmaması konusunda binlerce yıl öncesinden uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:00
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Deprem sonrasında hastalıklara karşı İbn-i Sina formülü

Binlerce yıllık sır ortaya çıktı. Deprem sonrasında hastalıklara karşı İbn-i Sina formülü
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Mynet’te yer alan habere göre; İbn-i Sina'nın fikirlerinin günümüzde halen birçok bilim insanı tarafından takip edildiği vurgulandı. İbn-i Sina, Zelzel yani deprem sonrası ise hastalıkların yaygınlaşması konusunda uyarıda bulundu.

NANE, LAVANTA VE LİMON SUYU ÖNEMLİ

İbn-i Sina’nın salgınları önlemek için evlerde nane, lavanta ve limon suyundan meydana gelen karışımların bulunması gerektiğini önerdiği vurgulandı.

Bu karışımlar mikrop ve virüs önlemede etkili olduğunu söyleyen İbn-i Sina, deprem sonrası insani ihtiyaçların temizliğin önlemlerinin alınmasını hastalıkları engellemede etkili olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

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Şifa kitaplarında yer alan bitkisel karışımları tavsiye ettiğinde özellikle doğal afetler sonrası sağlığa da dikkat çekti. Bu durumlarda alternatif tıbbın en güçlü besinlerin ise limon ve üzüm ezmesini tavsiye etti.

Şok ve panik anlarını sakinleştiren limonun virüslerde üzüm ezmesinin ise kan şekerini dengelemede etkili olduğunu vurguladı.

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