Binlerce yıllık sır ortaya çıktı. Deprem sonrasında hastalıklara karşı İbn-i Sina formülü

Mynet’te yer alan habere göre; İbn-i Sina'nın fikirlerinin günümüzde halen birçok bilim insanı tarafından takip edildiği vurgulandı. İbn-i Sina, Zelzel yani deprem sonrası ise hastalıkların yaygınlaşması konusunda uyarıda bulundu.

NANE, LAVANTA VE LİMON SUYU ÖNEMLİ

İbn-i Sina’nın salgınları önlemek için evlerde nane, lavanta ve limon suyundan meydana gelen karışımların bulunması gerektiğini önerdiği vurgulandı.

Bu karışımlar mikrop ve virüs önlemede etkili olduğunu söyleyen İbn-i Sina, deprem sonrası insani ihtiyaçların temizliğin önlemlerinin alınmasını hastalıkları engellemede etkili olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

ENKAZDA ÇIKARILANLARDA EN SIK GÖRÜLEN SORUN: SES VE IŞIK HASSASİYETİ ARTIYOR

Şifa kitaplarında yer alan bitkisel karışımları tavsiye ettiğinde özellikle doğal afetler sonrası sağlığa da dikkat çekti. Bu durumlarda alternatif tıbbın en güçlü besinlerin ise limon ve üzüm ezmesini tavsiye etti.

Şok ve panik anlarını sakinleştiren limonun virüslerde üzüm ezmesinin ise kan şekerini dengelemede etkili olduğunu vurguladı.