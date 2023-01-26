Cezaevindeki Emre Olur için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme itirazı reddetti

Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur tutuklu yargılandığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olur, mahkemede yaptığı savunmada Peker'i yardımsever ve milliyetçi biri olarak tanıdığını, kendisine sempati beslediğini dile getirerek, "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Ben Türkiye'ye geldiğim gün savcılık makamında örgüt üyeliğinden sevk edildim. Sonra iddianame hazırlandı. Sonra ben haberim olmadığı yaralamanın baş aktörü oldum." demişti

Hayatının hiçbir yerinde şiddetle yan yana gelemeyen birisi olduğunu savunan Olur, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuşmuştu.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, dosyayı yine aynı mahkemede görülen "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olur hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Olur için verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Olur’un tahliyesi için yapılan itirazı oy birliği ile reddetti.

CEZAEVİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Erk Acarer’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mahkemenin kararı yer aldı. Mahkeme, oy birliği ile aldığı kararda Olur’un tahliyesine itirazı reddetti. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Tolga Doğan’ın imzası ile Bolu F Tipi Cezaevi’ne yazılan yazıda Emre Olur için yakalama kararı bulunduğu ve Olur’un tahliye edilmeyerek yakalama infazının gerçekleşmesi istendi.