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Meteoroloji’den Antalya için uyarı! Doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde bu gece saatlerinden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:11
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Meteoroloji’den Antalya için son uyarı. Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde bu gece saatlerinden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji’den Antalya için uyarı! Doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak geliyor
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Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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