Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor. Bugün yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da korona virüse yenildi.

Ünlü şarkıcıdan bugün yürekleri paramparça eden yeni paylaşım geldi. Selçuk Tektaş ile çektirdiği bir karesini paylaşan Alişan'ın duygu yüklü sözleri hüzünlendirdi.

İşte Alişan'ın duygu yüklü paylaşımı...

''Çok özledim çok.. Bir sene daha bitecek sensiz.. Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum ,çalışıyorum, ayakta duruyorum ,durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim..Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymıssın gibi hissetmeye çalışıyorum, abi sahne saatı geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyi, abi nasıl oldun düzeldi mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki.. Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edicem kardeşim..Seni çok seviyorum canımın parçası…''