18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor. Bugün yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor. Bugün yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona virüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeş acısı dinmeyen ve zor günler geçiren Alişan, sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum" dedi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:30
Takip Et

Bugün yaptığı paylaşımı yürekleri yaktı. Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor.

Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor. Bugün yaptığı paylaşım yürekleri dağladı
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da korona virüse yenildi.

Ünlü şarkıcıdan bugün yürekleri paramparça eden yeni paylaşım geldi. Selçuk Tektaş ile çektirdiği bir karesini paylaşan Alişan'ın duygu yüklü sözleri hüzünlendirdi.

İşte Alişan'ın duygu yüklü paylaşımı...

''Çok özledim çok.. Bir sene daha bitecek sensiz.. Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum ,çalışıyorum, ayakta duruyorum ,durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim..Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymıssın gibi hissetmeye çalışıyorum, abi sahne saatı geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyi, abi nasıl oldun düzeldi mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki.. Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edicem kardeşim..Seni çok seviyorum canımın parçası…''

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
5
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
6
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
7
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
﻿Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı
﻿Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı
﻿Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı
﻿Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti
﻿Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti
﻿Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti
﻿Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı
﻿Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı
﻿Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.