Bülent Arınç AKP'de bunun olmasını beklemezdim ve anlattı. Erdoğan’ın sözleri için ne dedi

AKP’nin simgesel siyasi figürlerinden biri olan ve bir süredir iktidar partisine yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Bülent Arınç Politikyol'dan Murat Aksoy'un sorularını yanıtladı.

Arınç, başta Abdullah Gül olmak üzere AKP'nin kurucularının partiden ayrılmasına ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında 'benimle olur' anlayışı içinde olduğunu vurgulayan Arınç, "AK Parti'de bunun olmasını beklemezdim" dedi.

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine karşı kırgın olup olmadığını yanıtlayan Arınç, "Sözleri beni çok incitmiştir" dedi.

"ERDOĞAN HERŞEY BENİMLE OLUR KAFASINDA"

Arınç, Erdoğan'ın AKP'nin kurucularıyla yolunu ayırmasına yönelik, "Erdoğan dominant bir insan yani belirleyici. Bütün karar mekanizması benimle olur, benimle yürür diyor. Şimdi pek çok danışmanı var, istişare mekanizmasını kullanmayı sever bazı konularda. Ama özelikle son hükümet sisteminde belirleyici olan benim oyun kurucu olan benim, benim sözüm geçerli olmalı noktasına geldi. O bir lider. Bu ayrılıkları fikir ayrılığı, siyaset yapma tarzı ayrılığı vs. olarak yorumluyorum ben. Bir de 3 dönem kuralı ile Tayyip Bey partiyi gençleştirmek istemiş de olabilir. Ama ben bu ayrılıkların bizim partide olmasını istemezdim. Olacağını da düşünmezdim. Çünkü biz birbirimizle uzun zaman ve zor durumlarda omuz verdik, bu dayanışmanın süreceğini düşünüyordum. Ben bu durumdan şikâyetçi değilim sadece üzgünüm." yorumunu yaptı.

"ERDOĞAN'IN ÇEVRESİNDE BANA KARŞI DÜŞMANLIK DEVAM EDİYOR"

AKP'deki yeni kadronun "Erdoğan'ın çevresini boşaltalım, etkimizi arttıralım" düşüncesinde olduğunu vurgulayan Arınç, AK Parti'ye yönelik eleştirileri sonrasında Erdoğan'ın çevresinin kendisine karşı düşmanlığının sürdüğünü belirtti.

Arınç, "Başta ben olmak üzere bu kadroya açıkça düşmanlık yapanlar var, yapmaya devam ediyorlar. Onun adına hareket etiğini söyleyen gafiller -diyeyim onlara- var. Düşünün ben partinin en önemli görevlerinde bulunmuş biriyim, bana, “Bu adam kurucu değil” diyecek gaflette olanlar vardı. Onların kim olduğunu biliyorum, amaçlarını da biliyorum. Cumhurbaşkanımızın çevresini boşaltalım, onu tecrit edelim ve etkimizi arttıralım diye düşünüyorlar." dedi.

"ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ BENİ İNCİTTİ"

AKP'nin kurucularından olan Arınç, "Cumhurbaşkanımızın bazı sözlerinin dışında bir vefasızlık görmedim. O sözleri beni çok incitmiştir ama biz kardeşlik hukuku içerisinde bunları her zaman hallediyoruz." dedi.

"AKP'NİN HELALŞEMEYE İHTİYACI VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına değinen Arınç, "Bunu bizim de yapmamız lazım yani sayın cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımız adına konuşmaya ya da hükümet icraatı yönetmeye talip olan insanların yapmaları gereken iklim değişikliği dediğim budur. Evet AK Parti döneminde iyi şeyler kadar son dönemde bazı olumsuzluklar da var. İşte helalleşme bunları kabul etme ve topluma el uzatmaktır. Topluma, bu kadar güzel şeyler yaptık ama yanlışlarımız da oldu, kötü yaptıklarımız da. Sen beni yüzde 50’lere getirdin, 21 senedir beni iktidar yaptın gel artık helalleşelim diyebilmelidir cumhurbaşkanımız. Bu yapılırsa kesinlikle oy vermem diyenler bile oy verir. Ben milleti tanıyorum, elli yıldır siyasetin içindeyim. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bunu şimdi CHP lideri yapıyor, eleştirmek yerine olumlu yanlarını görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

ARINÇ'TAN ALTILI MASAYA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar kanadının eleştirilerinin aksine altı partinin bir araya gelmesine destek eren Arınç, "Birbirinden farklı 6 partinin, liderlerinin bir araya gelmesi siyaset açısından kazanım, Türkiye demokrasisi açısından kazanım. Çünkü demokrasinin iyi işleyişi için iyi bir iktidar kadar iyi bir muhalefete de ihtiyaç vardır. O da seviyeli muhalefet yapmak, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Yanlışı gösterirken de bunun doğrusu budur demekle olur." diye konuştu.