Bülent Arınç'ın neden U dönüşü yaprak Erdoğan'a oy istediğini açıkladı. Selcan Taşçı'dan gizli kodları çözen yazı

Bir süredir iktidar partisine yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Bülent Arınç yine dikkat çeken bir harekette bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Manisa’daki mitingi öncesi konuşan Bülent Arınç, Erdoğan’a ve AKP’ye oy istedi.

Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı ise Arınç’ın bu u dönüşünü köşe yazısına taşıdı. Taşçı, Bülent Arınç'ın, AK Parti iktidarını hedef alan eleştirilerine tavan yaptırıp da, camiasını "kral çıplak" demeye davet ettikten çok kısa bir süre sonra, bu defa aynı camiayı, bütün çıplaklığına rağmen AK Parti'ye "vefa ve sadakatle" oy vermeye çağırması, kimilerinin beynini yaktığını açıkladı.

Taşçı, bu ülkede ve iklimde şaşıracak şey kalmış gibi, hâlâ "Ay nasıl olur" başlıklı tartışmalarda vakit kaybedildiğini söyledi.

Yeniçağ Yazarı Taşçı, “Arınç bahsinde, aslında tam da kendi gerekçelendirdiği gibi öteden beri "Başkanlarından farklı olarak eleştiri yapma gereğini her zaman duymuş", "Eleştirinin dozu en yüksek olanını yapmaya çalışmış", vicdana yüklediğimiz anlam hayli farklı olsa da dönem dönem "AK Parti'nin vicdanı" bile varsayılmış ve bütün bu süre zarfındaki bütün itirazlarını "belli bir mensubiyetin içerisinde" yapmış, "gemileri yaktı", "köprüleri attı" yorumlarını her seferinde yapanın kursağında bırakmış ve oturduğu yerde oturmaya devam etmiş bir siyasetçi olduğu için olur…” ifadelerini kullandı.

Devamında ise Taşçı, sicil ve iddiaları bulunmayan başka AK Partililerin de içinde olduğunu yazdı. Taşçı önümüzdeki günlerde, "AK Parti içindeki memnuniyetsizliği" bilinen, partiden tamamen dışlanmış yahut kopmuş, hatta el altından başka partilerdeki eski "yol arkadaşlarına" destek atıyor sanılan başka isimleri de partilerine vefa ve sadakat çağrısı yaparken görebileceğimizi aktardı.

Taşçı yazısının devamında şöyle dedi:

Barış Pehlivan'ın Ağustos ayı başında yazdığı yazıyı hatırlayın. Ne diyordu? Neydi iddiası?

Özetle; "İktidar partisi içinde, kopmaları engellemek üzere kurulmuş bir mekanizma var. Fişleme mantığıyla çalışan bu mekanizma partililer hakkında dosyalar oluşturuyor. Bu dosyalarda başta 'mahrem' bilgi ve belgeler olmak üzere, ifşası halinde o partiliyi zor durumda bırakacak veriler var. Ve bu veriler, ihtiyaç halinde birer şantaj malzemesine dönüşecekler…"

Taşçı, Arınç hakkında “Kendini savunurken atıfta bulunduğu "eleştiri kültürü"ne sahip olmadığını farz edin.” Diyerek damadını düne kadar FETÖ sanığı olduğunu duyurdu.

“Damadının yargılandığı davada dinlenen tanıklardan biri kızının "Ablaların ablası" olarak bilindiğini, tayin ve atamalarda çok etkili olduğunu söylemişti.” diyen Taşçı şöyle dedi:

Arınç, damadının beraatı üzerine yaptığı açıklamada, "Bu anlamda hâkimlere teşekkür borçluyuz, bütün delilleri incelediler, tanıkları dinlediler, öyle karar verdiler. İstinaf inceden inceye baktı. İstinaf 26 ayın sonunda karar verdi, birilerine susmak düşer. Çok şükür Ankara'da hâkimler var. Rövanşist duyguyla hareket etmek çok yanlış. Süreci alnımızın akıyla geçirdik" demiş olsa da yandaş medyayı bile inandıramamıştı kendine.

"FETÖ'nün en üst düzey 5 yöneticisiyle 766 görüşmeye dair HTS kaydınız olsa, FETÖ'nün kurduğu bir derneğin yöneticisi olsanız ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'daki hesabınıza para yatırsanız, üstüne FETÖ'cülerin yaptığı ev toplantılarına katılsanız, mahkeme huzurunda verilen tanık ifadelerinde, yer, zaman, konum bilgisi dahi verilerek FETÖ ile ilişkiniz anlatılsa başınıza ne gelirdi?" diye yazan da çıktı…

"Karar gerekçesine, 'Bülent Arınç'ın damadı olduğu için beraatine' diye yazmayı unutmuşlar" tepkisini paylaşan da… Velhasıl, Arınç, 15 Temmuz'dan sonra, hep "Başında sallanan Demokles Kılıcı"yla siyaset yaptı. Bu kılıcın gölgesindeki tek AK Partili Arınç mı? Arınç'ın "tarzı" başının üzerindeki kılıçtan bağımsız olarak ezelden beri böyle olabilir; ya diğerlerinin? Demem o ki… Siyasi menfaat uğruna belden aşağı vurmanın mübah sayıldığı bir ortamda, doğrucu Davutluğun ömrü "kılıçtan keskin dosyalar raftan inene kadar" olabilir; hayrete düşmeyin.

BÜLENT ARINÇ ERDOĞAN'A OY İSTEMİŞTİ

TBMM eski başkanı Bülent Arınç konuşmasında şu açıklamalara yer verdi:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç’ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. 5 dönem milletvekilliği yaptım, 4 dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcısı yaptı, Meclis başkanı yaptı, 5 senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım, AK Parti’nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım.

Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti’ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse; bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın 10 mislini Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugün vereceği mesajları önümüzdeki seçimlerde hep beraber oylarımızı tasdik ederek, göndererek hepimiz göstereceğiz. Manisa çok büyük hizmetler aldı. İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim.