Bir öyle bir böyle konuşan Arınç yine tornistan yaptı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümünde "Partimizin kuruluş değerlerine yaslanarak ve aziz milletimizden güç alarak daha nice yıllar iktidarda olacağına inancım tam" değerlendirmesini yaptı.

BİRLEŞTİRME VURGUSU

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti, Türk siyasî hayatında geçmişte yapılan yanlışlardan ders alan, makam sahiplerinin değil milletimizin refahını önceleyen, ayrıştırarak değil birleştirerek organize olan Erdemliler Hareketi’nin meyvesi olarak ortaya çıktı. Milletimiz, 3 Kasım 2002'de Türk siyasî hayatında bir devrim yaptı ve kendi sinesinden çıkan AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı. Seneler içerisinde de her türlü vesayet odağına karşı kendi devrimine sahip çıktı.”

“ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

“Partimizin kuruluş değerlerine yaslanarak ve aziz milletimizden güç alarak daha nice yıllar iktidarda olacağına inancım tamdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan olmak üzere, partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Bülent Arınç tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

DAHA ÖNCE KRAL ÇIPLAK DEMİŞTİ

Bülent Arınç, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya katılmış; konuşmasında AKP'lileri ve AKP'ye yakın gazetecileri sert ifadelerle eleştirmişti. Arınç, AKP'lilerin böyle toplantılara gelmeye korktuğunu kaydetti. Bazı gazetecilere de seslenen Arınç "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerini kullandı.