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Bülent Arınç açılışını yaptı AKP'li belediye satışa çıkardı

AKP’li İnegöl Belediyesi, 2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı törenle hizmete açılan ‘Halk Ekmek Fabrikası’nı arsasıyla birlikte ikinci kez satışa çıkardı. Halk Ekmek Fabrikası’nı üç ay önce 12 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran İnegöl Belediyesi, ikinci kez açtığı ihalede muhammen bedeli 30 milyon liraya yükseltti.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:35
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AKP’li belediye, Bülent Arınç’ın açılışını yaptığı halk ekmek fabrikasını satışa çıkardı

Bülent Arınç açılışını yaptı AKP'li belediye satışa çıkardı
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Bursa İnegöl Belediyesi, Orhaniye mahallesinde bulunan ve üzerinde, İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın bulunduğu araziyi ikinci kez satışa çıkardı. Belediye, Bursa-Eskişehir yolu üzerindeki kavşakta yer alan fabrika ve arsası için ilk ihaleyi, 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'ye verdiği ilanla duyurmuştu. 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ihaleye 10’dan fazla teklif verilmişti. 12 milyon TL muhammen bedel üzerinden açılan ihalede fabrika ve arsasının değeri, açık artırmada 34 milyon 100 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak 34 milyon 100 bin TL teklifi veren Engin İnce, yatırdığı teminatı Belediye’ye bırakma pahasına arsayı almaktan vazgeçmişti.

İnegöl Belediyesi, ilk ihalenin iptal edilmesi üzerine Resmi Gazete'ye ikinci bir ilan vererek yeni bir ihale açtı. İlk ihaledeki açık artırmada bedelin 34 milyon TL’yi aştığını gören Belediye, ikinci ihalede muhammen bedeli 30 milyon TL olarak belirledi. Dolar kuruna göre karşılaştırma yapıldığında ise ilk ihalenin muhammen bedeli yaklaşık 734 bin dolar iken ikinci ihalenin muhammen bedeli yaklaşık bir milyon 650 bin dolara çıktı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, satış ihalesi 13 Eylül’de yapılacak. 2 bin 731 metrekarelik ekmek fabrikası arsasının Emsal: 1.20 Hmax=9.50 m imar hakkı bulunuyor. Bir başka ifade ile arsaya 3 katlı inşaat yapılabilecek ve yapılacak olan toplam inşaat miktarı, arsa büyüklüğünün 1.20’si kadar olabilecek. Arsanın konut dışı kentsel çalışma alanı olduğu belirtilen imar durumumda ayrıca, “Ekmek Fabrikası olarak kullanıma uygundur” ifadesi de yer aldı.

FABRİKANIN AÇILIŞINI ARINÇ YAPMIŞTI

Belediyenin satışa çıkardığı ekmek fabrikasının açılışını, 2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yapmıştı. Düzenlenen törende konuşan Arınç şunları söylemişti:

“İnegöl'de yaşayan binlerce insanımızın, bir tüketici olarak sağlıklı gıda açısından kendisine sunulacak ekmeğe de diğer gıda maddelerine de hemen ulaşması gerekir. Tüketici olarak hepimizi sevindiren bir konudur. Umuyorum ki İnegöl halkı, bundan fevkalade memnun olacaktır.”

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Bozkurt bakışlı
27.08.2022 00:39
Kesin ama keskesin bunları aklına sok Çözülemeyen onca sorun, Çok koftiden çözümlere karnımız tok Şiar edip kendine kabullenip zilleti Gaf yapıp uyutan var milleti Hiç kimse görmedi bu şekil ihane  
 
Ülkücü
27.08.2022 00:37
Bu rüzgârlar sahte, başlar rotasız.. "Bana ne?" diyerek dertsiz, tasasız. Yatan yatana, Bağır tellal bağır, her şey bedava Hürriyet bedava, vatan bedava Satan satana,  
 
PASLI MAKASLA AÇILIŞ YAPMAYIN .
26.08.2022 17:44
MAKASLARI PASLANIP BİLEYİP TEKRAR PASLI MAKASLA AÇILIŞ YAPIP SATARLAR .  
 
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